Vader Noa Lang over mishandeling: "Vonden die Feyenoorders nodig"

In een video op het Instagram-kanaal van zijn eigen sportschool reageert Jeffrey Lang, terwijl hij aan het boksen is. "Maak je niet druk om mij mensen", zegt hij. "Ik ben oké! Het is een oud filmpje, prima. Maar die Feyenoorders vonden het zo nodig om te posten, omdat ze op hun kloten hebben gehad." Daarmee doelt de vader van Noa Lang op de 2-3 overwinning van PSV bij Feyenoord. Zij zoon scoorde tweemaal in De Kuip en daagde na zijn goals de Feyenoord-fans uit.

Het bestuur van amateurclub Alexandria'66 uit Rotterdam, waar de beelden zijn gemaakt, heeft inmiddels ook gereageerd op de eigen website. "De beelden zijn schokkend", schrijft bestuurslid waarden en normen Rob de Vries van de Rotterdamse amateurclub. "Wij hechten eraan met klem te delen, dat ons bestuur tot aan het verschijnen van de beelden, niet wist dat zich een incident had voorgedaan."

"Wij zijn niet op de hoogte gesteld van de details. Dat sprake is van een buitengewoon ernstig incident, wordt nu door de beelden bevestigd. In het belang van deze zaak, en meer bijzonder het slachtoffer onthouden wij ons verder van commentaar", aldus De Vries.