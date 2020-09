Geschreven door Jessica Westdijk 03 sep 2020 om 11:09

Donny van de Beek gaat bij Manchester United spelen met rugnummer 34, als eerbetoon aan Abdelhak Nouri. Maar dat nummer koos hij niet voordat hij de familie daarvoor om toestemming had gevraagd: “Donny heeft mij gebeld. Hij vroeg of ik het goed vond dat hij met rugnummer 34 gaat spelen. En ik heb gezegd dat hij dat moet doen. Ik kan daar alleen maar trots op zijn. Het is een mooi gebaar, super bijzonder voor ons”, vertelt Mohammed Nouri aan de NOS.

Van de Beek is zeker niet de eerste die voor rugnummer 34 kiest. Eerder deden onder andere Philippe Sandler, Justin Kluivert, Amin Younes en Joël Veltman dat. Toch is de keuze van Van de Beek extra speciaal voor de familie Nouri: “Natuurlijk hebben heel veel spelers gekozen om met rugnummer 34 te spelen, maar bij Donny brengt dat een extra lading met zich mee. Er komt meer bij kijken. Zij hebben een speciale band.”

De familie Nouri was één van de eersten die het transfernieuws van de middenvelder kreeg te horen. Ook Abdelhak is op de hoogte: “Abdelhak reageerde blij. Als hij de naam of stem van Donny hoort, worden zijn ogen groot en kijkt hij gelijk op”, vertelt vader Mohammed, terwijl hij naast Abdelhak zit. “Hij hoort alles. Je staat op de luidspreker. Hij weet precies wat je vertelt en waar het over gaat. Dat hoeven wij hem niet te zeggen”