Vader oud-Ajacied Nigel de Jong op 61-jarige leeftijd overleden

Jerry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden, dat meldt de KNVB. De vader van oud-Ajacied Nigel de Jong, de huidige directeur topvoetbal bij de voetbalbond, kwam in het verleden uit voor het Nederlands elftal.

De Jong werd geboren in Paramaribo, maar groeide op in Amsterdam en speelde als verdediger ruim 360 wedstrijden in het betaald voetbal. Hij kwam in Nederland uit voor Telstar, PSV, FC Groningen, FC Eindhoven en MVV Maastricht. Ook was De Jong een seizoen actief bij het Franse SM Caen. Met PSV veroverde hij twee landstitels en een KNVB Beker. In 2001 stopte hij met zijn profloopbaan.

De vader van Nigel de Jong kwam ook drie keer uit voor het Nederlands elftal. Op 21 november 1990 maakt hij zijn debuut in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Zoon Nigel (41) was zondag nog aanwezig bij de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan (2-2). Hij is sinds 2023 directeur topvoetbal bij de KNVB.