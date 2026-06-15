Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Vader oud-Ajacied Nigel de Jong op 61-jarige leeftijd overleden

Bjorn
Jerry de Jong in actie voor MVV Maastricht
Jerry de Jong in actie voor MVV Maastricht Foto: © Pro Shots

Jerry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden, dat meldt de KNVB. De vader van oud-Ajacied Nigel de Jong, de huidige directeur topvoetbal bij de voetbalbond, kwam in het verleden uit voor het Nederlands elftal. 

De Jong werd geboren in Paramaribo, maar groeide op in Amsterdam en speelde als verdediger ruim 360 wedstrijden in het betaald voetbal. Hij kwam in Nederland uit voor Telstar, PSV, FC Groningen, FC Eindhoven en MVV Maastricht. Ook was De Jong een seizoen actief bij het Franse SM Caen. Met PSV veroverde hij twee landstitels en een KNVB Beker. In 2001 stopte hij met zijn profloopbaan. 

De vader van Nigel de Jong kwam ook drie keer uit voor het Nederlands elftal. Op 21 november 1990 maakt hij zijn debuut in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Zoon Nigel (41) was zondag nog aanwezig bij de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan (2-2). Hij is sinds 2023 directeur topvoetbal bij de KNVB.

Gerelateerd:
Anass Salah-Eddine

'PSV bereikt geen akkoord met ex-Ajacied en ziet koopoptie verlopen'

0
Het Nederlands elftal voor een oefenduel in De Kuip

Ajax-held geroemd: "Hij is de speler om wie het hele spel draait"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

"Ze moeten stoppen met iedere bal naar Frenkie de Jong te spelen"

Vader oud-Ajacied Nigel de Jong op 61-jarige leeftijd overleden

Mike Verweij lyrisch over oud-Ajacied: "Doen hem vaak tekort"

'PSV bereikt geen akkoord met ex-Ajacied en ziet koopoptie verlopen'

Frank de Boer bíjna geveld door jetski-ongeluk: "Tien centimeter"

'Ajax en Edvardsen terug bij af: transferwaarde daalt flink'

Jordan Henderson: "Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons"

Hugo Borst wil radicale wijziging bij Oranje: "Een extremist"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws