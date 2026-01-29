Vader Valentijn Driessen overleden: "Precies zoals hij het wilde"

Driessen ontbrak vorige week maandag in de uitzending na het overlijden van zijn vader. Wilfred Genee condoleerde Driessen deze week met het verlies van zijn vader. "Ben je oké? Nu alles met je vader voorbij is?", vraagt Genee aan de voetbalverslaggever.

Driessen reageert bevestigend: "Het is allemaal uitstekend gegaan, zowel het overlijden. Dat is precies gegaan zoals hij het wilde", geeft de journalist van De Telegraaf aan. "Thuis en geen verzorgingstehuis, relatief gezond en oud: 94 jaar. 62 jaar heb ik hem meegemaakt."

De vader van Driessen was een vaste kijker van Vandaag Inside, waar zijn zoon bijna wekelijks op maandag aanschuift. "Nu zou ik hem altijd bellen, en op dinsdag ging ik altijd langs. Dat was wel bijzonder", aldus Driessen, die zijn vader maandag dus voor het eerst niet belde na een uitzending. Dat voelt best gek. "Ja, dat denk ik ook ja. Waarschijnlijk wel ja, maar 94 jaar, mooier kon gewoon niet. Hij zou er zelf heel blij mee geweest zijn, met de manier waarop het is gegaan."