Vader van Ajacied stuurde aan op vertrek: "Een nogal aparte man"
Jorthy Mokio verlengde deze week zijn contract bij Ajax tot medio 2031. Volgens Mike Verweij was dat echter niet de wens van vader Mokio.
Ajax was lang in gesprek met Mokio en volgens Verweij zag het er lang niet naar uit dat er een contractverlenging uit de gesprekken zou komen. "Zijn vader wordt omschreven als een nogal aparte man, die aanstuurde op een vertrek bij Ajax", onthult hij in Kick-off van de Telegraaf.
In dat geval was de kans groot dat de Belgische middenvelder de zomer al was vertrokken uit Amsterdam. "Mokio had een contract tot 2027, dus dat houdt in dat ze hem komende zomer hadden moeten verkopen als ze hem niet konden verlengen om toch nog iets aan hem over te houden", vervolgt de clubwatcher van Ajax.
Mokio zelf wilde zijn toekomst echter graag langer aan Ajax verbinden. "Jordi Cruijff heeft met die jongen gesproken, meerdere keren, en die jongen heeft zelf aangegeven dat hij openstond voor een langer verblijf", weet Verweij. "Dat is tegen het zere been van zijn vader. Door de gesprekken met Cruijff en het toekomstplan dat is geschetst, heeft hij toch zijn handtekening onder een contract tot 2031 gezet."
Vader van Ajacied stuurde aan op vertrek: "Een nogal aparte man"
