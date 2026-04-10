Vader van Ajacied stuurde aan op vertrek: "Een nogal aparte man"

bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Jorthy Mokio verlengde deze week zijn contract bij Ajax tot medio 2031. Volgens Mike Verweij was dat echter niet de wens van vader Mokio.

Ajax was lang in gesprek met Mokio en volgens Verweij zag het er lang niet naar uit dat er een contractverlenging uit de gesprekken zou komen. "Zijn vader wordt omschreven als een nogal aparte man, die aanstuurde op een vertrek bij Ajax", onthult hij in Kick-off van de Telegraaf

In dat geval was de kans groot dat de Belgische middenvelder de zomer al was vertrokken uit Amsterdam. "Mokio had een contract tot 2027, dus dat houdt in dat ze hem komende zomer hadden moeten verkopen als ze hem niet konden verlengen om toch nog iets aan hem over te houden", vervolgt de clubwatcher van Ajax.

Mokio zelf wilde zijn toekomst echter graag langer aan Ajax verbinden. "Jordi Cruijff heeft met die jongen gesproken, meerdere keren, en die jongen heeft zelf aangegeven dat hij openstond voor een langer verblijf", weet Verweij. "Dat is tegen het zere been van zijn vader. Door de gesprekken met Cruijff en het toekomstplan dat is geschetst, heeft hij toch zijn handtekening onder een contract tot 2031 gezet."

Gerelateerd:
Johan Inan

Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"

0
Leon ten Voorde

Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"

0
Lees meer:
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

0
René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

0
Rob Jansen

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

0
Sherida Spitse

Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

0
Ajax-watcher verdedigt Flamingo: "Antisemitisch? Slaat nergens op"

Vader van Ajacied stuurde aan op vertrek: "Een nogal aparte man"

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

Faber met vertrouwen tegen 'grote club' Ajax: "Dat hebben we nodig"

Linssen: "Geen pretje als je op dit moment bij Ajax voetbalt"

PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax

Ajax mist zaterdag vier spelers: "Of hij meegaat is niet zeker"

Ajax-huurling niet meer in actie: Samenwerking eindigt in mineur
