Vaessen: "Klaassen gaf knietjes in m'n ballen, Brobbey pakte me vast"

FC Groningen-doelman Etienne Vaessen heeft in de NAC-podcast D'n Hoefcast teruggeblikt op het veelbesproken Eredivisie-duel met Ajax van 14 mei 2025. Het duel eindigde in 2-2 en speelde een belangrijke rol in de titelstrijd, aangezien Ajax door het puntenverlies de koppositie niet wist vast te houden. Een week later kroonde PSV zich tot landskampioen.

Volgens Vaessen begon de spanning al ruim voor de aftrap. De doelman vertelde dat een interview met RTV Noord onverwacht veel aandacht kreeg nadat hem meerdere keren werd gevraagd welke club hij het kampioenschap gunde. "Ik had een interview gegeven met RTV Noord, die verslaggever vroeg twee of drie keer: 'Wie hoop je dat kampioen wordt?'" aldus Vaessen. "Bij de derde keer zeg ik: doe dan maar PSV, want ik kom toch uit Brabant. En dan sta je voor de wedstrijd al onder druk." Voor Groningen stond er eveneens veel op het spel, aangezien de ploeg nog streed voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Tijdens de slotfase van de wedstrijd besloot Vaessen zich nadrukkelijk te mengen in de gebeurtenissen op het veld. "Op een gegeven moment staan wij 2-1 achter. We kregen een vrije trap. Ik heb toen tien seconden nagedacht: ga ik onrust maken of in het midden van het veld blijven staan?"

"Op een gegeven moment kom ik met Henderson in gesprek en zeg ik: deze gaat erin, let maar op. Hij zegt: 'Je bent een clown!' Ik zeg: ja, dat ben ik." Kort daarna viel daadwerkelijk de gelijkmaker via Thijmen Blokzijl. Vaessen denkt dat de Amsterdammers daardoor uit hun concentratie raakten, al wil hij zijn eigen rol niet overdrijven. "Ze waren van slag. Dan kan je achteraf zeggen: 'Dat komt door mij', maar zover wil ik niet gaan." Na het laatste fluitsignaal liepen de emoties hoog op en ontstonden er opstootjes tussen spelers en stafleden van beide ploegen. Vaessen begrijpt de frustratie van de tegenstander achteraf wel. "Ik snap de Ajax-spelers ook, ik was gewoon bloedirritant die wedstrijd. Zij kwamen bij mij verhaal halen. Klaassen gaf knietjes in mijn ballen, Brobbey pakte mij vast."

"Ik zeg: jullie zijn geen kampioen. PSV wordt volgende week kampioen. Op een gegeven moment kwam die assistent ook. Die pakte mij vast, toen is het een beetje uit de hand gelopen." Vaessen merkt naar eigen zeggen dat de gebeurtenissen hem in sommige kringen nog altijd worden nagedragen. "Nu word ik weggezet als anti-Ajax. Ik moest laatst ook in Volendam spelen, het leek wel of ik hun club failliet had laten gaan…"