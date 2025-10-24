Vaessen blikt terug op onderonsje: ""Zei tegen hem: 'je gaat huilen'"

Etienne Vaessen heeft in de podcast Kon Veel Minder een anekdote vertelt over het duel met Ajax van afgelopen seizoen. FC Groningen maakte in dat duel in de laatste minuut de gelijkmaker (2-2).

Vaessen vertelt over zijn aanvaring met Jordan Henderson, destijds aanvoerder van de Amsterdammers. Net voor de vrije trap van Groningen, waar de 2-2 uit viel, stonden de aanvoerder van Ajax en Vaessen met elkaar te praten. "Hij zei 'pussy, dit en dat'. Toen zei ik voor de grap tegen hem: 'We gaan nog scoren en dan ga je huilen'. Hij had gewoon een grote mond", vertelt de doelman.

Thijmen Blokzijl tikte vervolgens de 2-2 binnen. "We scoren en ik loop naar hem toe en zeg: 'Zie je, geen kampioenschap'. Achteraf dacht ik wel: Etienne, wat ben je eingelijk aan het doen? Maar ik had hem in de tang."