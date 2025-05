Vaessen wil Ajax dwarszitten: "Wie kampioen wordt? Liever PSV"

"Deze wedstrijd moeten we heel snel vergeten. Op naar woensdag", zegt Vaessen tegen RTV Noord, want dan wacht dus Ajax. "Dat is een heel mooi affiche. Ik denk dat ze met de staart tussen de benen naar De Euroborg komen. Dat weet ik wel zeker. Als je onze vorm in De Euroborg ziet, is dat logisch. Het wordt een heel mooi potje met een geweldige ambiance."

"Wij gaan er alles aan doen om het Ajax heel lastig te maken. Wie kampioen wordt? De strijd bovenin is een gekkenhuis. Een paar weken geleden zei iedereen dat Ajax al kampioen was. Nu staat PSV op één punt en heeft Ajax nog twee moeilijke wedstrijden.” Wie hoopt Vaessen dat kampioen wordt? "Ik kom uit Brabant, dus dan liever PSV."