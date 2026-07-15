Vaessen goed genoeg voor Ajax? "Ik kan bij een topclub spelen"
Etienne Vaessen denkt dat hij toe is aan de volgende stap in zijn carrière. De doelman van FC Groningen denkt qua niveau namelijk goed genoeg te zijn voor de top van Nederland.
"Tweede keeper worden bij een topclub? Als ik een jaar of 34, 35 ben zou ik dat wel leuk vinden, ja. Nu ben ik nog op een leeftijd dat ik alles wil spelen", vertelt Vaessen aan Voetbal International. "Dat was ook een belangrijke reden om bij FC Groningen te blijven, maar uiteindelijk wil ik wel kijken of mijn lat nog hoger ligt. Dat denk ik wel, namelijk."
De goalie denkt dan ook een stap hogerop aan te kunnen. "Ik ben natuurlijk een braniemannetje, maar kan in alle eerlijkheid over mezelf zeggen dat ik denk dat ik bij een topclub zou kunnen spelen, ja. Maar het is belangrijker dat de topclubs dat ook vinden."
"De trainer (Lukkien, red.) heeft ook weleens gezegd dat ik het aan zou kunnen, al voegde hij daar wel aan toe dat ik daarvoor iedere dag áán moet staan. Daar heb ik soms nog een beetje moeite mee, moet ik toegeven: er zijn dagen dat ik een beetje uitgelogd ben op de trainingen. Daar kan ik dus nog echt wel een stap in maken, maar qua keepen zit ik al bij de top van Nederland. Dat durf ik wel te stellen", aldus Vaessen.
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