Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"
Etienne Vaessen is lyrisch over Stije Resink. De doelman van FC Groningen twijfelt er niet aan of zijn ploeggenoot een stap omhoog aankan.
Resink was bezig aan een ijzersterk seizoen met FC Groningen en werd al gelinkt aan een transfer, waaronder naar Ajax en Benfica. Vorige maand raakte de aanvoerder van de Trots van het Noorden echter zwaar geblesseerd.
Een zomerse transfer lijkt daardoor niet aan de orde, maar Vaessen is ervan overtuigd dat Resink een stap omhoog aankan. "Stije Resink staat over vijf jaar sowieso bij een topclub", vertelt de doelman in Matchday. "Ik denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat en dan vanuit daar gaat hij nog een mooie carrière tegemoet. Dat weet ik bijna zeker."
De Surinaams international ziet zijn teamgenoot vervolgens wel in de absolute top van Europa spelen. Heeft Vaessen nog aanbevelingen? "Ik adviseer hem Spanje. Eén Atlético Madrid", lacht de doelman.
Heracles-verdediger treurt: "Mika Godts is sneller dan ik ben"
Marcel Brands kritisch op Ajax: "Dat is beneden topclubniveau"
Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"
Mulder voorspelt tweede plek: "Bij Ajax heb ik geen goed gevoel"
Janssen tipt Ajax trainer: "Dan zal het een stuk beter zal zijn"
Driessen snapt niks van Ajacied: "Als je die beelden terugziet…"
'Weghorst twijfelt aan FC Twente': "Meer Europese clubs willen hem"
Verweij: "Oscar Garcia is gewoon heel erg ontevreden over hem"
Veel lof voor Ajacied: "Hij was weer goed vond ik na afloop"
Jong Ajax loopt tegen TOP Oss alweer tegen een nederlaag aan
Borst: "Het is een ziekte, eentje die mondiaal heerst trouwens"
Ajax gaat akkoord met schikkingsvoorstel van KNVB voor Tomiyasu
Bruggink looft Ajacied: "Dat is precies wat Ajax nodig heeft"
Huub Stevens analyseert: "Als Ajax óók meer weerstand biedt..."
Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"
Bruggink noemt favoriet voor plek 2: "Ajax is ook aan het jagen"
Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"
Berghuis maakt indruk: "Tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan"
Ajax speelt donderdag oefenwedstrijd tegen directe concurrent
Brobbey 'talk of the town' in Engeland, politie start onderzoek
Driessen kritisch: "Het leek wel alsof hij Ajax 3 punten gunde"
Twee Ajacieden in Elftal van de Week na overwinning in Almelo
Haan enthousiast: "Hij is klaar voor een terugkeer naar Ajax"
Ajax ontsnapt aan rood? "VAR zal zelf niet hebben gevoetbald"
Dick Lukkien lyrisch: "Ik zou hem zeker een kans geven bij Ajax"
"Mika Godts is met afstand de beste voetballer in de Eredivisie"
Driessen tempert enthousiasme: "Zoals altijd als Ajax wint..."
El Ahmadi looft twee Ajacieden: "Die kan je altijd aanspelen"
Schuurs kiest beste Ajax-speler uit zijn tijd: "Altijd beslissend"
Brobbey eist hoofdrol op in Engeland: "Groeiende cultstatus"