Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"

Etienne Vaessen is lyrisch over Stije Resink. De doelman van FC Groningen twijfelt er niet aan of zijn ploeggenoot een stap omhoog aankan.

Resink was bezig aan een ijzersterk seizoen met FC Groningen en werd al gelinkt aan een transfer, waaronder naar Ajax en Benfica. Vorige maand raakte de aanvoerder van de Trots van het Noorden echter zwaar geblesseerd.

Een zomerse transfer lijkt daardoor niet aan de orde, maar Vaessen is ervan overtuigd dat Resink een stap omhoog aankan. "Stije Resink staat over vijf jaar sowieso bij een topclub", vertelt de doelman in Matchday. "Ik denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat en dan vanuit daar gaat hij nog een mooie carrière tegemoet. Dat weet ik bijna zeker."