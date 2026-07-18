Vaessen over incident met Ajax: "Dat valt niet goed te praten"
Etienne Vaessen heeft teruggeblikt op het incident tegen Ajax dat hem ruim een jaar geleden volop in de schijnwerpers zette. De doelman van FC Groningen geeft aan dat hij zichzelf normaal gesproken ziet als een rustig persoon, maar erkent dat zijn enorme wil om te winnen hem soms in de weg kan zitten. Daarom werkt de 30-jarige keeper inmiddels samen met een mental coach.
Na de thuiswedstrijd tegen Ajax raakte Vaessen betrokken bij een opstootje op het veld. De doelman leek daarbij een klap uit te delen, waarvoor hij uiteindelijk een schorsing van vier wedstrijden kreeg. Die gebeurtenis zette hem aan het denken. "Wat daar na de wedstrijd gebeurde, valt niet goed te praten", vertelt Vaessen in gesprek met Voetbal International. "Ik heb daar niet goed gereageerd, kreeg een straf en heb die geaccepteerd. Op dat moment ga je natuurlijk wel met mensen in gesprek en erover nadenken."
Volgens Vaessen zit het vechtersmentaliteit diep in zijn karakter, al beseft hij inmiddels dat die niet altijd in zijn voordeel werkt. "Kijk, mijn hele leven lang ben ik voor niemand uit de weg gegaan: ook al ben je twee meter lang, dat maakt mij niets uit. Zo ben ik opgegroeid in Breda en zal ik ook eindigen in de kist. Maar dat is natuurlijk niet altijd even slim, dat besef ik ook wel."
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