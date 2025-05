Vaessen reageert op wangedrag tegen Ajax: "Doet er nu niet toe"

Etienne Vaessen heeft zich via Instagram verontschuldigd voor zijn gedrag na de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax. De doelman van FC Groningen kreeg een schorsing van vier duels, waarvan één voorwaardelijk, voor het uitdelen van een klap aan Ajax-staflid Felipe Sánchez Mateos.

Na het laatste fluitsignaal in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie liepen de spanningen hoog op. Ajax verspeelde in de slotminuut de titel door een late gelijkmaker van FC Groningen, waarna er op het veld een opstootje ontstond tussen spelers en stafleden van beide ploegen. Vaessen ging hierbij over de schreef.

De aanklager betaald voetbal deed onderzoek en kwam met een schikkingsvoorstel, dat inmiddels is geaccepteerd door FC Groningen en Vaessen zelf. Op sociale media bood de doelman openlijk zijn excuses aan.

"Excuses voor mijn gedrag na de wedstrijd", schrijft Vaessen op Instagram. "Er zijn verschillende factoren waarom ik zo reageerde, maar dat doet er nu niet toe! Als profvoetballer heb je een voorbeeldfunctie. Streep eronder en weer door", besluit hij.