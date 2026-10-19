Vaessen zorgt met gestopte strafschop voor opvallende statistiek

Etienne Vaessen hield zondag tegen Ajax opnieuw een strafschop tegen. De Amsterdammers blijken wat dat betreft een ideale tegenstander voor de doelman van FC Groningen.

Na tien minuten mocht Davy Klaassen zondagmiddag in de Euroborg achter de bal staan. De middenvelder van Ajax zag zijn strafschop echter gekeerd worden door Vaessen, die zijn ploeg zo in de openingsfase op de been hield.

Het was een nieuw hoofdstuk in een opvallende statistiek. Van de laatste zestien strafschoppen die Vaessen in de Eredivisie tegen kreeg, pakte de doelman er drie. Toevalligerwijs waren die alle drie tegen Ajax.