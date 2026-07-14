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Ajax historie & oud-spelers

Vahle begrijpt niks van Ajax-transfer: "Ik snap het echt niet"

Max
bron: HNM De Podcast
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © MTB-Photo

Noa Vahle begrijpt niet dat Ajax Sean Steur heeft laten gaan. Het talent maakte onlangs een miljoenentransfer naar Newcastle United. 

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Vahle snapt niet dat Steur Ajax heeft ingeruild voor de Premier League-club. "Ja, het is leuk voor hem, maar waarom?", vraagt ze zich af in de HNM Podcast. "Hij is een van de grootste talenten van Ajax van dit moment. Maar hij heeft schijnbaar gehoord dat hij niet bovenaan staat als de grote ster en dat hij niet alles gaat spelen en alle tijd gaat krijgen. Jorthy Mokio zit er dan nog voor."

Ajax vangt zo'n 25 miljoen euro voor het jeugdproduct. "Dat is veel, maar als hij nog een paar jaar in het eerste speelt en Ajax gaat Europees hoger spelen dan de Conference League, dan wordt zo’n jongen veel meer waard. Je hoeft niet altijd op je achttiende naar het buitenland", benadrukt Vahle. "Dus ik snap het van Ajax echt helemaal niet. Ik vind het gewoon zonde. Ajax staat erom bekend dat ze de jeugd een kans geven, maar dat je hier afstand van neemt is zonde."

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