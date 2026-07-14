Vahle begrijpt niks van Ajax-transfer: "Ik snap het echt niet"
Noa Vahle begrijpt niet dat Ajax Sean Steur heeft laten gaan. Het talent maakte onlangs een miljoenentransfer naar Newcastle United.
Vahle snapt niet dat Steur Ajax heeft ingeruild voor de Premier League-club. "Ja, het is leuk voor hem, maar waarom?", vraagt ze zich af in de HNM Podcast. "Hij is een van de grootste talenten van Ajax van dit moment. Maar hij heeft schijnbaar gehoord dat hij niet bovenaan staat als de grote ster en dat hij niet alles gaat spelen en alle tijd gaat krijgen. Jorthy Mokio zit er dan nog voor."
Ajax vangt zo'n 25 miljoen euro voor het jeugdproduct. "Dat is veel, maar als hij nog een paar jaar in het eerste speelt en Ajax gaat Europees hoger spelen dan de Conference League, dan wordt zo’n jongen veel meer waard. Je hoeft niet altijd op je achttiende naar het buitenland", benadrukt Vahle. "Dus ik snap het van Ajax echt helemaal niet. Ik vind het gewoon zonde. Ajax staat erom bekend dat ze de jeugd een kans geven, maar dat je hier afstand van neemt is zonde."
Daley Blind over toekomst als Ajax-trainer: "Beetje van proeven"
Ajax kan diep in buidel tasten: "Dat levert heel veel ruimte op"
VIDEO | Ajax deelt heerlijke beelden van Míchel: 'Farioli-vibes'
BREAKING | 'Ter Stegen naar Ajax, belastingkwesties zijn opgelost'
'Ajax verlegt focus en rekent niet meer op komst Dani Ceballos'
Dit is de reden waarom Ter Stegen nog altijd niet van Ajax is
Gloukh ziet gelijkenis met Cruijff: "Kunnen snel boos worden"
'Ajax geïnteresseerd in Braziliaanse vleugelaanvaller van São Paulo'
'Grote zorgen om Frenkie de Jong, oud-Ajacied zwaar geblesseerd'
Vahle begrijpt niks van Ajax-transfer: "Ik snap het echt niet"
Derksen blijft kritisch op keuzes Jordi Cruijff: "Dat is lastig"
Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"
PSV-fans nerveus door Ajax? "Je ziet concurrent overal spelers halen"
'Nog meer concurrentie voor Ajax: Turkse club wil Dani Ceballos'
Driessen twijfelt aan transfer Ajax: "Ook kritisch op Gloukh"
Verweij: "Die deal staat inmiddels een beetje op losse schroeven"
'Ajax wilde pijlen richten op Braziliaan bij mislopen Leonardo'
Johan Derksen na overlijden Dieperink: "Ik keek er niet van op"
Ajax-assistenten werkten in Premier League: "Assistent van Lopetegui"
'Ajax-transfer van 19 miljoen bijna rond; spits doorstaat keuring'
Viergever stopt nog niet: "Vind het spelletje nog veel te leuk"
'Ajax wijst ook tweede bod van Eintracht Frankfurt op Gaaei af'
Victor Vlam verklapt: "Hij kan geen topclub meer krijgen..."
Ajax verlengt samenwerking met sponsor: "Daar zijn we trots op"
'Heftige spreekkoren vlak voor tragische dood Rob Dieperink (38)'
Daley Blind vertelt: "Was eigenlijk mijn grote wens om dat te doen"
'Ajax lacht eerste bod Eintracht Frankfurt op Anton Gaaei weg'
Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"
Jongen (8) in Ajax-shirt bedreigd tijdens oefenwedstrijd
'Ajax onderhandelt over Gaaei, ESPN onthult gewenste transfersom'