Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Vahle brengt Ajax-nieuws: "Vandaag is hij in Amsterdam geland"

Cherine
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © Pro Shots

Noah Vahle meldt in het SBS6-programma De Oranjewinter dat Jordi Cruijff vrijdag in Amsterdam is geland. Volgens haar moet er nog veel papierwerk worden afgerond voordat Cruijff officieel aan de slag kan als technisch directeur van Ajax.

"Ik heb vandaag vernomen dat Jordi Cruijff vandaag in Amsterdam is geland", begint Vahle. "Er is nog wel wat papierwerk dat gedaan moet worden. Er zijn nog een aantal afspraken die ze goed op papier moeten zetten voordat hij daadwerkelijk officieel kan tekenen als technisch directeur van Ajax. De verwachting is dan ook niet dat dat al heel snel gaat gebeuren. Misschien in het weekend en anders volgende week."

Cruijff gaat officieel ook vanaf februari aan de slag als opvolger van Alex Kroes. "Hij wil ook niet de indruk wekken dat hij al verantwoordelijk is voor deze transferperiode, maar hij is wel een klankbord. Ze gaan niet zomaar spelers aankopen die hij echt niet hoeft bij Ajax", aldus de presentatrice.

