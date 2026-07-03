Vahle complimenteert oud-Ajacied: "Hij heeft de ballen wel"

Nederland werd, tegen de verwachtingen van velen in, door Marokko uitgeschakeld op het WK. Noa Vahle zag de uitschakeling met lede ogen aan en had 'de eer' om naderhand interviews te doen met de spelers.

"Ik vind dat soort interviews niet per definitie het moeilijkste om te doen, maar wel het meest vervelend", zegt Noa Vahle bij HNM De Podcast. "Niemand heeft zin om bij mij stil te gaan staan en hun verhaal te vertellen", meent Vahle.

Op één speler na: Wout Weghorst. "Iedereen vindt wat van hem, maar hij had wel de ballen om gewoon even heel eerlijk voor de camera te staan en te zeggen wat hij voelde. En ook hij zei dat hij er geen moment aan had gedacht dat ze uitgeschakeld zouden worden."