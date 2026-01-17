'Vahle komt met grote naam als mogelijke nieuwe trainer van Ajax'

Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Arthur
bron: De Oranjewinter
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © NESimages

Ajax moet de stoute schoenen aantrekken en een poging wagen bij een bekende Spaanse trainer. Dat zegt verslaggeefster Noa Vahle vrijdagavond in De Oranjewinter. Volgens Vahle zijn er nog meer ontwikkelingen.

Vahle: "Ik heb vandaag vernomen dat Jordi Cruijff vandaag in Amsterdam is geland. Er is nog wel wat papierwerk dat gedaan moet worden. Er zijn nog een aantal afspraken die ze goed op papier moeten zetten voordat hij daadwerkelijk officieel kan tekenen als technisch directeur van Ajax. De verwachting is dan ook niet dat dat al heel snel gaat gebeuren. Misschien in het weekend en anders volgende week."

" Hij gaat in principe ook pas per 1 februari beginnen als technisch directeur," weet de sportverslagster. "Hij wil ook niet de indruk wekken dat hij al verantwoordelijk is voor deze transferperiode, maar hij is wel een klankbord. Ze gaan niet zomaar spelers aankopen die hij echt niet hoeft bij Ajax."

Eén van de belangrijkste taken van Cruijff wordt het aanstellen van een hoofdtrainer voor volgend seizoen. "De drie Spanjaarden die genoemd zijn, komen ook enigszins uit de koker van Marijn Beuker," meent Vahle. "Dat zijn opties. Ik zat te denken, soms moet je een beetje een konijn uit de hoge hoed toveren en het is onhaalbaar, maar ik dacht ineens: wie is er ook beschikbaar? Xabi Alonso. Xabi Alonso uit bij Telstar, dat is toch geweldig?"

