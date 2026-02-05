Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Vahle lacht om Merel Ek: "Jij hebt ook een Davy Klaassen thuis"

Gijs Kila
bron: HNM De Podcast
Merel Ek, Hélène Hendriks en Noa Vahle
Merel Ek, Hélène Hendriks en Noa Vahle

In een nieuwe aflevering van HNM De Podcast laat Merel Ek zich opvallend open uit over haar vriend. In gesprek met Hélène Hendriks en Noa Vahle komt Ajax-middenvelder Davy Klaassen ter sprake, die volgens zijn vriendin veel bijdraagt in het huishouden.

Dat brengt Vahle ertoe een vergelijking te maken met de partner van Ek. "Jij hebt ook een Davy Klaassen thuis."

Ek bevestigt dat beeld, al voegt ze daar meteen een kanttekening aan toe. "Maar, dan moet ik wel zeggen: hij hoeft niet ’s avonds ook nog een Ajax-wedstrijd te spelen." Die nuance zorgt direct voor verbaasde reacties, waarop Vahle lachend reageert: "Oh, ik dacht dat je iets heel anders ging zeggen!"

Wanneer Ek zich opnieuw laat verleiden tot een persoonlijke opmerking, merkt Vahle scherp op: "Oh, jij laat je altijd verleiden tot die uitspraken…" Ek lijkt zich op dat moment pas echt te realiseren hoe ver het gesprek is gegaan en sluit af met een knipoog: "Ik ben heel blij dat ik tegen m’n ouders heb gezegd dat ze deze podcast niet moeten luisteren."

