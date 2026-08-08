Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"

Noa Vahle vindt het opvallend dat Feyenoord nauwelijks wordt genoemd als kandidaat voor de landstitel. Volgens de presentatrice kijken veel analisten vooral naar Ajax en PSV, terwijl de Rotterdammers hun selectie grotendeels intact hebben gehouden.

De Eredivisie ging vrijdagavond van start met het duel tussen SC Cambuur en Excelsior, dat door de bezoekers met 0-4 werd gewonnen. Zoals ieder jaar wagen analisten zich voorafgaand aan het nieuwe seizoen aan een voorspelling van de eindstand. Daarbij worden vooral Ajax en PSV hoog ingeschat, terwijl Feyenoord volgens Vahle opvallend vaak ontbreekt.

"Iedereen gaat dan voorspellingen doen. Opta heeft voorspelt dat PSV de grootste kans maakt", zegt Vahle in De Oranjezomer. Vervolgens wijst ze op het verschil tussen Feyenoord en de andere topclubs. "Wat ik wel opvallend vindt, is dat als je naar de voorspellingen van analisten kijkt, niemand Feyenoord noemt. Iedereen noemt PSV of Ajax, met een paar aankopen gaat het daar toch weer een beetje borrelen in Amsterdam. Feyenoord wordt niet zoveel genoemd."