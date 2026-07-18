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Ajax transfergeruchten en nieuws

Vahle over Ajax-transfer: "Dan kan die deal nog gaan klappen"

Amber
bron: De Oranjezomer
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © MTB-Photo

De mogelijke overstap van Marc-André ter Stegen naar Ajax is volgens Noa Vahle nog allerminst in kannen en kruiken. Hoewel de Amsterdammers en FC Barcelona naar verluidt al een akkoord hebben bereikt, is de Duitse doelman zelf nog altijd in gesprek met zijn huidige club.

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In De Oranjezomer schetste Vahle de huidige stand van zaken rond de veelbesproken transfer. "De grote vraag is een beetje: waar is Marc-André Ter Stegen?", begon ze. "Hij zou toch komen? Hij is eruit met Ajax, Ajax is eruit met Barcelona, maar Ter Stegen is er nog niet uit met Barcelona."

Volgens de presentatrice vormt dat het laatste obstakel voor de transfer. Zolang de keeper geen overeenstemming bereikt met Barcelona, blijft de overstap onzeker. "Als hij wél een akkoord vindt met Barcelona, komt hij naar Amsterdam. Maar als dat niet gebeurt, dan kan de deal nog gaan klappen. Dat wordt nog even wachten", aldus Vahle.

Vrijdag verschenen in Spanje nog berichten dat Ter Stegen spoedig naar Amsterdam zou kunnen afreizen om zijn transfer af te ronden. Later op de dag werd de ervaren doelman echter nog in de buurt van het trainingsveld van FC Barcelona gezien, vlak voordat de selectie aan de training begon. Daardoor blijft het voorlopig afwachten wanneer er definitieve duidelijkheid komt over zijn toekomst.

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