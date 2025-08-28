AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
Vahle over 'irritant' PSV: "Ajax en Feyenoord kijken daar ook naar"

Rik Engelbertink
bron: De Derde Helft
Noa Vahle bij Ziggo Sport
Noa Vahle bij Ziggo Sport Foto: © BSR Agency

Noa Vahle is onder de indruk van het PSV van Peter Bosz. Vooral de breedte van de selectie van PSV maakt indruk op de presentatrice. 

"Pepi, Wanner, het grootste verschil binnen de top drie is de breedte van de selectie van PSV", opent ze bij De Derde Helft. "Als je kijkt naar wat zij nog allemaal in kunnen brengen. Je haalt voor miljoenen een nummer tien, terwijl je Saibari en Til nog hebt. Wat Stewart heeft gedaan deze zomer kun je je petje wel voor afnemen", is ze lyrisch.

"Peter Bosz is altijd kritisch na een wedstrijd, dat waardeer ik ook wel aan hem. Maar PSV is deze tijd tijdens die wedstrijden die jongen uit de klas die zegt: 'Ah, toets ging echt niet goed'. Om vervolgens een 8 te halen. Dat is voor andere clubs zo irritant", vindt ze.

"Ajax en Feyenoord kijken daar ook naar en denken: ugh, weer geen goede wedstrijd, maar ze winnen wel overtuigend", vervolgt Vahle. "Een slechte wedstrijd kunnen spelen en dan toch overtuigend winnen."

