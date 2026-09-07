Vahle snoeihard na moment in Ajax-PSV: "Dan kun je beter kappen"

Noa Vahle heeft zich verbaasd over de reactie van Peter Bosz na de veelbesproken overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman tijdens Ajax - PSV. De verslaggeefster vindt niet alleen dat Van Bommel rood had moeten krijgen, maar is ook teleurgesteld in de manier waarop de PSV-trainer zijn speler na afloop verdedigde.

"Natuurlijk is het een rode kaart. Als je zegt dat het geen rode kaart is, dan kun je beter kappen met voetballen", stelt Vahle bij De Oranjezondag. Ook begrijpt ze niet dat VAR Pol van Boekel scheidsrechter Sander van der Eijk niet naar het scherm stuurde. "Dat is een hele gerespecteerde VAR. Waar was hij? Was hij naar het toilet? Als ik hem was, zou ik zelf scheidsrechtersbaas Raymond van Menen opbellen en zeggen: joh, ik neem wel even een paar weken vakantie. Dat dit niet door de VAR wordt teruggeroepen, dat begrijp ik echt niet."

Vooral de reactie van Bosz na afloop schoot bij Vahle in het verkeerde keelgat. De PSV-trainer nam het voor Van Bommel op en wees er onder meer op dat zijn aanvaller op het laatste moment zijn lichaam draaide om een botsing met de hoofden te voorkomen.