Vahle spreekt Ajacied: "Hij was woedend over wat ESPN schreef!"

Het afgelopen speelweekend ging het veel over een artikel van ESPN over de gang van zaken bij Ajax. Zowel trainer John Heitinga als RvC-lid Danny Blind reageerden fel op de beschuldigingen in dat stuk. Presentatrice Noa Vahle deelde in De Oranjezondag exclusieve informatie na telefonisch contact met Blind.

Het verhaal kwam op gang toen ESPN vrijdagochtend een artikel publiceerde met onthullingen over de vermeende chaos binnen Ajax. Zo zou Oscar Gloukh zich na zijn eerste training hebben afgevraagd of hij wel met de A-selectie had meegetraind, en zou niet iedereen binnen de club blij zijn met de komst van James McConnell. Ook over Danny Blind werden uitspraken gedaan die bij hem in het verkeerde keelgat schoten.

Volgens ESPN zou Blind graag zijn zoon Daley terug bij Ajax hebben gezien, maar zou dat plan zijn afgewezen door onder meer Heitinga en Alex Kroes. Dat zou de reden zijn dat Blind zou opstappen als commissaris, en bovendien zou hij nog steeds een technische rol ambiëren. In gesprek met het Algemeen Dagblad noemde Blind dat echter complete onzin. Hij zei niet terug te willen keren bij Ajax en zelfs zijn zoon te hebben afgeraden om dat te doen.

Trainer John Heitinga reageerde kort daarna in zijn interview bij ESPN voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Twente (2-3). Hij maakte duidelijk dat hij de zender enkel te woord stond vanwege "contractuele verplichtingen" en benadrukte dat het artikel "vol stond met onwaarheden". "Ik ben niet boos, maar wel heel teleurgesteld", aldus Heitinga.

Noa Vahle vertelde in De Oranjezondag dat ze Blind nog sprak na zijn felle reactie in het AD. "Ze schreven daar dingen over Danny Blind en die heeft ook flink van zich afgebeten. Ik heb hem vandaag nog aan de telefoon gehad. Hij heeft ook tegen andere media gezegd dat hij 64 is en de helft van het jaar in Spanje woont. Hij ambieert absoluut geen technische rol. Dat is volgens hem totale onzin. Daarnaast heeft hij zijn zoon Daley zelfs afgeraden om naar Ajax te komen."

Vahle vindt het uiteindelijk ook een goed teken dat Heitinga van zich liet horen. "Als je zo’n artikel schrijft en er staan dingen in die niet kloppen, dan is dat natuurlijk vrij pijnlijk. Ik begreep ook wel dat Heitinga even van zich afbeet. Ik vond het eigenlijk wel goed om dat vuur bij hem te zien, dat miste ik de laatste tijd een beetje."