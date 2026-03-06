Vahle stoort zich aan collega-journalisten: "Echt heel irritant"

Op de perstribune wordt van voetbaljournalisten over het algemeen een neutrale houding verwacht, maar de praktijk is volgens Noa Vahle vaak anders. In HNM De Podcast bespreekt de presentatrice haar ervaringen met collega's die zich tijdens wedstrijden meer als supporter gedragen. Samen met Hélène Hendriks blikt ze terug op situaties waarin de grens tussen verslaggeving en fan-zijn vervaagt.

Noa Vahle deelt in de podcast een recente anekdote over een bezoek aan Schotland. "Ik was een tijdje geleden alweer op Celtic Park, dat is echt wel geweldig", begint ze. "Celtic Park is echt wel het bezoeken waard. Ik zat daar op de perstribune en weet je wat ik dan heel irritant vind? Dat er mensen op de perstribune zitten die eigenlijk verkapte fans zijn."

Hélène Hendriks, die ook aanwezig is bij het gesprek, herkent het geschetste beeld direct. "Dat zijn er veel hoor", reageert de presentatrice. Vahle stoorde zich specifiek aan het gedrag van een aanwezige op de tribune bij Celtic. "Deze man stond te zingen en te dansen als er werd gescoord. Ik zit daar mij voor te bereiden en dan staat er naast mij iemand te dansen. Ik vond dat echt heel vervelend."

Volgens Vahle is dit gedrag niet beperkt tot Schotland; ze ziet het regelmatig terug in andere Europese competities. "Ik vind de perstribune eigenlijk wel altijd een mooi fenomeen, want in Spanje en Italië zijn de clubwatchers vaak ook gewoon fans van de club en die zitten daar nog te paffen."

Hoewel Vahle neutraliteit als een vereiste ziet voor clubwedstrijden, maakt ze voor interlands van het Nederlands elftal een uitzondering. Volgens haar speelt emotie bij nationale elftallen een andere rol.

"Je bent over het algemeen neutraal als pers", concludeert ze. "Op een eindtoernooi vind ik het dan weer anders. Toen Nederland tegen Engeland scoorde dacht ik wel: 'Yeah!'. Valentijn (Driessen, red.) geeft dan ook geen kick. Dat interesseert hem helemaal niets. Toen Nederland tegen Argentinië speelde op het WK 2022 ben ik wel even uit mijn stekker gegaan."