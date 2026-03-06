Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vahle stoort zich aan collega-journalisten: "Echt heel irritant"

Amber
bron: HNM De Podcast
Noa Vahle bij Ziggo Sport
Noa Vahle bij Ziggo Sport Foto: © BSR Agency

Op de perstribune wordt van voetbaljournalisten over het algemeen een neutrale houding verwacht, maar de praktijk is volgens Noa Vahle vaak anders. In HNM De Podcast bespreekt de presentatrice haar ervaringen met collega's die zich tijdens wedstrijden meer als supporter gedragen. Samen met Hélène Hendriks blikt ze terug op situaties waarin de grens tussen verslaggeving en fan-zijn vervaagt.

Noa Vahle deelt in de podcast een recente anekdote over een bezoek aan Schotland. "Ik was een tijdje geleden alweer op Celtic Park, dat is echt wel geweldig", begint ze. "Celtic Park is echt wel het bezoeken waard. Ik zat daar op de perstribune en weet je wat ik dan heel irritant vind? Dat er mensen op de perstribune zitten die eigenlijk verkapte fans zijn."

Hélène Hendriks, die ook aanwezig is bij het gesprek, herkent het geschetste beeld direct. "Dat zijn er veel hoor", reageert de presentatrice. Vahle stoorde zich specifiek aan het gedrag van een aanwezige op de tribune bij Celtic. "Deze man stond te zingen en te dansen als er werd gescoord. Ik zit daar mij voor te bereiden en dan staat er naast mij iemand te dansen. Ik vond dat echt heel vervelend."

Volgens Vahle is dit gedrag niet beperkt tot Schotland; ze ziet het regelmatig terug in andere Europese competities. "Ik vind de perstribune eigenlijk wel altijd een mooi fenomeen, want in Spanje en Italië zijn de clubwatchers vaak ook gewoon fans van de club en die zitten daar nog te paffen."

Hoewel Vahle neutraliteit als een vereiste ziet voor clubwedstrijden, maakt ze voor interlands van het Nederlands elftal een uitzondering. Volgens haar speelt emotie bij nationale elftallen een andere rol.

"Je bent over het algemeen neutraal als pers", concludeert ze. "Op een eindtoernooi vind ik het dan weer anders. Toen Nederland tegen Engeland scoorde dacht ik wel: 'Yeah!'. Valentijn (Driessen, red.) geeft dan ook geen kick. Dat interesseert hem helemaal niets. Toen Nederland tegen Argentinië speelde op het WK 2022 ben ik wel even uit mijn stekker gegaan."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jeffrey de Lange onder de lat bij Olympique Marseille

VIDEO | Oud-Ajax-keeper beschoten met vuurwerk door eigen fans

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties