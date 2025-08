Vahle tipt linksback bij Ajax: "Voor zo'n jongen wel tijd..."

Souffian El Karouani werd vrijdagavond in De Oranjezomer door Noa Vahle in verband gebracht met Ajax. De linksback van FC Utrecht maakte donderdag indruk in het Europa League-kwalificatieduel met FC Sheriff Tiraspol.

El Karouani speelde een opvallende wedstrijd: hij gaf de assist bij de 2-0 van Siebe Horemans en scoorde zelf een schitterend doelpunt, de 4-0. “Als dit zijn laatste doelpunt is geweest in het shirt van FC Utrecht, is het ook prima”, aldus Vahle, die als bargast bij het praatprogramma aanwezig was.

Over de toekomst van de linksback zegt Vahle: “Er wordt over hem gezegd dat hij deze transferperiode nog eventueel vertrekt. Hij heeft al twee seizoenen bij Utrecht gespeeld en ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik denk dat het voor zo’n jongen dan wel tijd is om een stap te zetten.”

Tafelgast Frits Barend opperde dat een andere Eredivisie-club een optie zou kunnen zijn. “Er wordt vooral vanuit Duitsland en Italië aan hem getrokken”, antwoordde Vahle. Toen presentator Thomas van Groningen suggereerde dat PSV interesse had, reageerde ze: “Was, nu niet meer volgens mij. Of misschien Ajax! Die zoeken ook nog wel een back.”