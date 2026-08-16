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Vahle twijfelt over Ajax-transfer: "Weet niet of het de beste stap is"

Max
bron: Nieuws van de Dag
Noa Vahle bij De Oranjezomer
Noa Vahle bij De Oranjezomer Foto: © Talpa Network/De Oranjezomer

Noa Vahle heeft haar twijfels bij de transfer van Mika Godts. De vleugelaanvaller maakte dit weekend de overstap van Ajax naar Paris Saint-Germain. 

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Ajax ontvangt naar verluidt zo'n 55 miljoen euro voor de verkoop van Godts. "Ik denk dat het voor Ajax zeker een goede deal is, omdat ze hem in 2023 voor één miljoen euro hebben gekocht van KRC Genk", begint Vahle in Nieuws van de Dag.

Vahle vraagt zich wel af of het voor Godts ook zo'n goede deal is. "Hij gaat natuurlijk niet veel spelen daar, maar je gaat jezelf meten met de allergrootste ter wereld. Het is voor hem een mooie stap, maar ik weet niet of het voor hem de beste stap is als je 21 jaar bent en niet elke week meer gaat voetballen", klinkt het.

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