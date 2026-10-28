Vahle wijst titelfavoriet aan: "Ajax is een vreemdelingenlegioen"

Noa Vahle verwacht dat PSV ook dit seizoen een serieuze kans maakt om de landstitel te veroveren. De verslaggeefster vindt het lastig om een duidelijke favoriet aan te wijzen, maar kijkt daarbij onder meer naar de kwaliteit en breedte van de selecties. Ondanks het puntenverlies tegen Feyenoord denkt ze dat PSV er nog altijd goed voor staat.

In Nieuws van de Dag op SBS6 krijgt Vahle de vraag wie er kampioen van Nederland wordt. Ze geeft toe dat ze daar nog geen duidelijk antwoord op heeft. "Lastig. In het begin van het jaar word je gevraagd om een lijst in te leveren. Logischerwijs is dat dan PSV, want zij zijn al drie jaar op rij kampioen geworden met dezelfde trainer. Toen kwam Feyenoord op en liet PSV het een beetje vallen."

De onderlinge verschillen zijn volgens Vahle moeilijk in te schatten. Ook het afgelopen voetbalweekend maakte dat duidelijk. "Toen heb ik deze week de Topper gezien en toen zag ik Ajax tegen Sparta en toen dacht ik: het is eigenlijk een typisch Eredivisie-weekend. Je kan totaal geen pijl trekken op wie er kampioen wordt. Dat is ook wel weer leuk." Toch komt ze op basis van een aantal factoren uit bij PSV. "Ik kan het nu zeggen en dan volgende week denk ik weer wat anders. Als je puur kijkt naar selectie, de breedte en hoelang ze al in het proces zitten, denk ik dat PSV de beste papieren heeft."