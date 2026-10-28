Vahle wijst titelfavoriet aan: "Ajax is een vreemdelingenlegioen"
Noa Vahle verwacht dat PSV ook dit seizoen een serieuze kans maakt om de landstitel te veroveren. De verslaggeefster vindt het lastig om een duidelijke favoriet aan te wijzen, maar kijkt daarbij onder meer naar de kwaliteit en breedte van de selecties. Ondanks het puntenverlies tegen Feyenoord denkt ze dat PSV er nog altijd goed voor staat.
In Nieuws van de Dag op SBS6 krijgt Vahle de vraag wie er kampioen van Nederland wordt. Ze geeft toe dat ze daar nog geen duidelijk antwoord op heeft. "Lastig. In het begin van het jaar word je gevraagd om een lijst in te leveren. Logischerwijs is dat dan PSV, want zij zijn al drie jaar op rij kampioen geworden met dezelfde trainer. Toen kwam Feyenoord op en liet PSV het een beetje vallen."
De onderlinge verschillen zijn volgens Vahle moeilijk in te schatten. Ook het afgelopen voetbalweekend maakte dat duidelijk. "Toen heb ik deze week de Topper gezien en toen zag ik Ajax tegen Sparta en toen dacht ik: het is eigenlijk een typisch Eredivisie-weekend. Je kan totaal geen pijl trekken op wie er kampioen wordt. Dat is ook wel weer leuk." Toch komt ze op basis van een aantal factoren uit bij PSV. "Ik kan het nu zeggen en dan volgende week denk ik weer wat anders. Als je puur kijkt naar selectie, de breedte en hoelang ze al in het proces zitten, denk ik dat PSV de beste papieren heeft."
Feyenoord heeft volgens de verslaggeefster nog wel wat te bewijzen als het om de breedte van de selectie gaat. "Ik denk dat Feyenoord, als je kijkt naar hoe zij presteren met Van Bronckhorst, met een paar individuen, ze hebben een goede basiself, maar hebben zij een brede selectie?" Ook bij Ajax ziet ze nog de nodige vraagtekens, ondanks de komst van enkele bekende namen. "Bij Ajax kwamen een paar grote namen naar Amsterdam, maar het is nog een beetje een vreemdelingenlegioen. De prijzen worden ook niet vergeven in oktober."
Ajax beleefde desondanks een goed weekend. De Amsterdammers wonnen van Sparta, terwijl PSV en Feyenoord de punten deelden en AZ verloor van FC Twente. Vahle was niet bijzonder enthousiast over de topper tussen de twee titelconcurrenten. "Het was een Topper, waarvan je niet dacht: wat een geweldige pot was dit. Er zat wel strijd in. En je had Ajax, dat heel moeizaam de punten tegen Sparta binnensleept. Je merkt dat Ajax, PSV en Feyenoord moeite hebben. AZ begon goed, Twente vind ik een outsider. Ik denk dat PSV de grote verliezer van het weekend is", besluit Vahle haar betoog.
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