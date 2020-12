Geschreven door Auke Kooreman 18 dec 2020 om 13:12

Edson Álvarez wist bij Ajax geen basisspeler te worden en zou de club dan ook graag willen verlaten. Inmiddels is er interesse vanuit het Spaanse Valencia.

Volgens De Telegraaf speelt ook zijn privésituatie een grote rol in de vertrekwens van de Mexicaan. Hij rekent het Ajax aan dat zijn vrienden Sofia en vijftien maanden oude dochtertje Valentina nog altijd niet in Nederland kunnen wonen, omdat Ajax de verblijfsvergunning niet geregeld krijgt. In Spanje zal dit eenvoudiger zijn. Álvarez zou gezien zijn situatie rekenen op medewerking van Overmars en Ten Hag.

Álvarez werd gehaald als vervanger voor Mathijs de Ligt, maar wist die rol nooit waar te maken. Marc Overmars betaalde ruim 14 miljoen voor de verdedigende middenvelder of de technisch directeur dat bedrag nog terug gaat verdienen is nog altijd de grote vraag. Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen bevestigt de belangstelling van Valencia voor Álvarez, maar onthoudt zich tegenover De Telegraaf van commentaar.