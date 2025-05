Valente getipt bij Ajax: "Daar zou hij wel heel goed passen"

Analist Jarno Verweij heeft zich uitgesproken over de situatie van Luciano Valente, die deze zomer mogelijk een stap hogerop maakt. In de podcast van VI bespreekt Verweij het profiel van de 21-jarige middenvelder van FC Groningen en welke club het beste bij hem zou passen.

"Zo'n Valente, ik vind het wel een moeilijk vraagstuk", begint Verweij. "In zoverre, bij welke club zou hij nou het beste passen? Er is ook een analyse gemaakt op VI Pro. Daar zie je echt wel dat hij specifieke kwaliteiten heeft, alleen dat hij ook duidelijk iets mist. Dat is dat hij te weinig in de zestien komt en dat hij als aanvallende middenvelder zou staan, dat dat wel echt een verbeterpunt zou kunnen zijn."

Toch ziet Verweij ook de andere kant van het verhaal. Volgens hem is het minstens zo interessant om te kijken bij welke ploeg zijn speelstijl het beste tot uiting komt. "Je kunt het omdraaien, bij welke ploeg past dat dan het beste? Dat vind ik wel een interessante. Je denkt in Nederland dan toch aan de aanvallende ploegen. Feyenoord, PSV, AZ, Twente zouden daar echt wel heel goed bij passen. Ajax natuurlijk ook als de trainer de intentie heeft om aan te gaan vallen," stelt hij.

Verweij vraagt zich daarbij hardop af waar Valente het meest tot zijn recht zou komen. "De aanvallende intenties zijn genoemd, maar wat past dan weer het beste bij hem?", besluit hij bij Voetbal International.