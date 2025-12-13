Valente had F-Side er graag bij gehad: "Van mij mochten ze er zijn"

Zondag wacht De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, maar zonder de fanatieke steun van de F-side. Het vak blijft leeg vanwege de ongeregeldheden tijdens het duel met FC Groningen. Voor Feyenoorder Luciano Valente is dat jammer. De middenvelder kijkt uit naar de beladen confrontatie in de Johan Cruijff ArenA en mist juist dat extra randje.

"Ik vind dat persoonlijk heel jammer. Ik hou wel van die grimmigheid. Van mij mochten ze er wel zijn," zegt hij. "Zelf vind ik het ook heel vervelend als onze fanatieke aanhang er niet mag zijn. Dat hadden we bijvoorbeeld tegen Celtic. Dat voel je wel. Uiteindelijk kunnen supporters je net tot het laatste gaatje pushen. Dat ervaar je bij Feyenoord al helemaal en dat helpt enorm."

Ondanks de wisselvallige vorm van beide clubs verwacht Valente een typisch Klassieker-gevecht. De stand op de ranglijst doet er volgens hem weinig toe. "Mwa, ik denk dat de Klassieker een wedstrijd op zich is. Voor beide teams. Dan maakt het niet uit in welke vorm je zit. Natuurlijk scheelt het als je er heel lekker in zit. Je gaat wel iets anders een wedstrijd in, maar een Klassieker is wel een wedstrijd op zich. En we moeten kijken. We zullen allebei heel scherp moeten zijn. Maar wij hebben wel vertrouwen dat wij kunnen winnen."

In de vorige topper tegen PSV was Valente nog trefzeker. Ook nu houdt hij rekening met een bepalend moment. "Dat zou heel mooi zijn. Het zit er niet heel vaak in, maar ze komen wel op bijzondere momenten. Zo'n wedstrijd is het wel dus het zou zo maar eens kunnen."