Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Valente had F-Side er graag bij gehad: "Van mij mochten ze er zijn"

Thomas
bron: ESPN
Luciano Valente
Luciano Valente Foto: © Pro Shots

Zondag wacht De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, maar zonder de fanatieke steun van de F-side. Het vak blijft leeg vanwege de ongeregeldheden tijdens het duel met FC Groningen. Voor Feyenoorder Luciano Valente is dat jammer. De middenvelder kijkt uit naar de beladen confrontatie in de Johan Cruijff ArenA en mist juist dat extra randje.

"Ik vind dat persoonlijk heel jammer. Ik hou wel van die grimmigheid. Van mij mochten ze er wel zijn," zegt hij. "Zelf vind ik het ook heel vervelend als onze fanatieke aanhang er niet mag zijn. Dat hadden we bijvoorbeeld tegen Celtic. Dat voel je wel. Uiteindelijk kunnen supporters je net tot het laatste gaatje pushen. Dat ervaar je bij Feyenoord al helemaal en dat helpt enorm."

Ondanks de wisselvallige vorm van beide clubs verwacht Valente een typisch Klassieker-gevecht. De stand op de ranglijst doet er volgens hem weinig toe. "Mwa, ik denk dat de Klassieker een wedstrijd op zich is. Voor beide teams. Dan maakt het niet uit in welke vorm je zit. Natuurlijk scheelt het als je er heel lekker in zit. Je gaat wel iets anders een wedstrijd in, maar een Klassieker is wel een wedstrijd op zich. En we moeten kijken. We zullen allebei heel scherp moeten zijn. Maar wij hebben wel vertrouwen dat wij kunnen winnen."

In de vorige topper tegen PSV was Valente nog trefzeker. Ook nu houdt hij rekening met een bepalend moment. "Dat zou heel mooi zijn. Het zit er niet heel vaak in, maar ze komen wel op bijzondere momenten. Zo'n wedstrijd is het wel dus het zou zo maar eens kunnen."

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Spelers van Ajax bedanken de fans

"Bij Ajax gaan ze ervan uit dat ze op de derde plaats eindigen"

0
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

Bijzonder: Ajax straft vak Zuid 1, maar beloont fans met scanpunt

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd