Valente klaar voor stap naar Ajax? "Steekt in blakende vorm"

FC Groningen heeft woensdag met de overwinning op Heracles Almelo de grens van 35 punten bereikt. Daarmee lijkt het team zich zo goed als zeker te hebben verzekerd van handhaving in de Eredivisie. Toch is het maar de vraag of Luciano Valente volgend seizoen nog in het groen-wit speelt, ondanks zijn doorlopende contract. Hij schijnt in de belangstelling te staan bij onder meer Ajax.

De 21-jarige middenvelder staat de laatste weken flink in de belangstelling en bevestigde zijn goede vorm tegen Heracles met een schitterende assist op Marco Rente, die de 1-0 binnenschoot. Na afloop was trainer Dick Lukkien vol lof: "Dat was weer genieten," aldus de oefenmeester. "Luciano laat zien dat hij een buitengewone speler is. Die assist op Rente is gewoon een weergaloze bal."

Valente zelf deed daar bescheiden over en lachte: "Ik vond de moeilijkheidsgraad wel meevallen." Lukkien kon dat alleen maar waarderen: "Dat tekent de kwaliteiten. Dat je het ziet, het kan uitvoeren en het niet moeilijk vindt: dat is meestal een teken dat je goed kan voetballen. Luciano steekt in blakende vorm."

Zowel Ajax als Feyenoord zouden al interesse hebben getoond in Valente, en ook andere clubs zouden hem graag in hun selectie opnemen. Dat zet zijn toekomst in Groningen onder druk. "Ik heb echt geen idee", reageerde Lukkien tegenover Voetbal International op de vraag of Valente te behouden is. "Ik ben een liefhebber en een trainer, dus ik hoop van harte dat hij hier blijft, maar het zou heel onlogisch zijn als daar geen serieuze belangstelling voor komt."