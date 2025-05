Valente naar Feyenoord? "Nog lang niet iedereen is overtuigd"

Feyenoord zou nadrukkelijk in de markt zijn voor FC Groningen-speler Luciano Valente, zo meldde Mounir Boualin namens SoccerNews dinsdagmiddag. Volgens clubinsider Rutger Vinke heerst er binnen de Rotterdamse club donderdag nog twijfel over de komst van de 21-jarige middenvelder, waardoor er vooralsnog geen concrete stappen zijn ondernomen.

Valente is dit seizoen uitgegroeid tot een van de uitblinkers en vaste waarden bij FC Groningen, nadat hij vorig jaar definitief doorbrak in de Keuken Kampioen Divisie namens de Trots van het Noorden. De jeugdinternational van Oranje staat inmiddels op dertig wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en zeven assists afleverde. Zijn prestaties zijn naar verluidt niet onopgemerkt gebleven bij clubs uit de Nederlandse top.

Feyenoord zou enkele weken geleden al oriënterende gesprekken hebben gevoerd met de entourage van Valente. Naar verwachting zullen de Rotterdammers zich binnenkort officieel melden om de onderhandelingen op gang te brengen. Ook Ajax en Anderlecht zouden interesse tonen, maar volgens berichten heeft Valente zijn voorkeur uitgesproken voor een transfer naar Feyenoord.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond Valente heeft Rutger Vinke, oprichter van platform 1908, zijn visie op de situatie gedeeld. "Valente is op dit moment echt (nog) niet concreet en binnen Feyenoord is lang niet iedereen overtuigd", stelt Vinke, die bevestigt dat er wel contact is geweest met het management van de speler. "De voorwaarden zijn opgevraagd en Feyenoord zou daaraan kunnen voldoen, maar tot nu toe blijft het daarbij. That’s it."

Vinke verwijst vervolgens naar Ezequiel Bullaude, die dit seizoen door Feyenoord is verhuurd aan Fortuna Sittard. "Daarnaast keert hij na dit seizoen terug, en hij presteert goed bij Fortuna Sittard", aldus Vinke. De Argentijn werd bijna drie jaar geleden voor zo’n twee miljoen euro overgenomen van Godoy Cruz en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Boca Juniors. Dit seizoen noteerde hij acht doelpunten en één assist in 26 wedstrijden voor Fortuna.