Valente over klassieker: "Dat weet Amsterdam, dat weet Rotterdam"

Luciano Valente maakt zich op voor zijn eerste Klassieker, zondag in de Johan Cruijff ArenA. Voor de zomeraanwinst van de Rotterdammers is het duel met Ajax meer dan zomaar een wedstrijd. In hetzelfde stadion maakte hij eerder zijn debuut als prof én als international.

Valente beseft goed wat hem te wachten staat in Amsterdam. "De Klassieker is wel iets heel groots, volgens mij. Ook gewoon in de hele wereld. Ik weet ook hoe belangrijk dit is voor Rotterdam, daar groei je ook in mee", zegt hij bij ESPN. De middenvelder kijkt uit naar het beladen treffen met de aartsrivaal en benadrukt hoezeer hij leeft voor dit soort duels. "Ik hou echt van zulke wedstrijden dus ik kijk er enorm naar uit."

De jongeling lijkt zich goed thuis te voelen in de sfeer van De Klassieker. "Zo'n wedstrijd is een beetje alles of niets. Zo voelt dat. Het is een soort finale. Dat weet Amsterdam, dat weet Rotterdam. Dat zijn de wedstrijden waar je voor leeft en waar ik persoonlijk heel goed op ga. Die grimmigheid, dat pakt mij enorm." Zondag wacht voor Valente de ultieme vuurdoop in het shirt van Feyenoord.