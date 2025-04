Valente wil naar Nederlandse top: "Geen enkele twijfel over"

Een topclub klinkt Valente goed in de oren. "Ik heb daar geen enkele twijfel over", zegt hij tegen het Dagblad van het Noorden. "Het is mijn doel om daar ooit te spelen en ik zie dat zeker zitten."

De Jong Oranje-speler heeft nog een contract tot medio 2028 bij FC Groningen, maar een transfer lijkt er deze zomer in te zitten. "Na de wedstrijd in De Kuip kwamen er ook spelers en stafleden van Feyenoord naar me toe en dan gaat het wel ergens over. Ik ga niet precies zeggen wat er dan wordt besproken, maar het zijn wel mooie dingen. Ik word er wel blij van", onthult de spelmaker.

De laatste tijd gaat het erg vaak over Valente in diverse media. "Mensen sturen dat allemaal door. Ik denk dat het een beloning is voor hoe ik het allemaal doe dit seizoen en hoe ik me ontwikkel. Dat mensen dat zien is een waardering en zo voel ik dat ook. Aan mij de taak om dat te blijven doen, op te vallen en FC Groningen te helpen. Dat laatste ga ik de komende wedstrijden nog doen."