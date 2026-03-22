Valente ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan het verschil maken"

Volgens Valente begint de spanning al ver van tevoren op te bouwen. "De Klassieker voel je al als je het speelschema krijgt, dan zie je de Klassieker staan, daar bouw je naartoe. Het bouwt een bepaalde spanning op en het leeft hier enorm. Als voetballer zijn het de mooiste wedstrijden om te spelen. Met de supporters samen moeten we er een mooie wedstrijd van maken, dan kan het een mooie dag worden", vertelt hij. De middenvelder benadrukt daarmee hoe belangrijk de samenwerking met Het Legioen is.

Voor Valente wordt het een bijzondere ervaring, want hij speelt zijn eerste Klassieker in De Kuip. "Het is de grootste rivaliteit in Nederland, een prachtige wedstrijd op zich. Ook als je bij Groningen speelde, zag je: dit is anders dan een normale wedstrijd. Niet te vergelijken met een wedstrijd. Nu ben je er zelf onderdeel van, ik kijk er heel erg naar uit en heb er veel zin in", aldus de Feyenoorder.

De rol van het publiek kan volgens hem doorslaggevend zijn. "De Kuip kan je een ander soort speler maken. Als je op den duur geen energie meer hebt en ze schreeuwen je naar voren, dan blijf je gaan. Dat is wat het verschil dit jaar nog kan maken. Wij willen super graag, maar soms hebben we een extra zetje nodig. De laatste tijd is het anders, dat is logisch, wij zorgen daar zelf voor. Als groep nemen we dat op ons, zondag zouden we er met z’n allen vanaf minuut één achter moeten staan. Dan kan De Kuip hele andere dingen laten zien", legt Valente uit in gesprek met Feyenoord ONE.

Tot slot spreekt hij zijn ambitie uit om zelf het verschil te maken in De Klassieker. "Door mijn eigen spel te spelen, dat is iets waar ik naar op zoek ben. Als ik dat kan en mijn niveau kan halen, dan kan ik het verschil maken. Maar wat ik net al zei: we zitten in een andere fase en er worden andere dingen verwacht. Het begint met karakter en volle bak geven, dan komen de mooie dingen vanzelf. Waar ik het meest naar uitkijk? Dan toch De Kuip. Als kleins af aan zie je wat een Klassieker kan doen, De Kuip is gigantisch en daar kijk ik naar uit."