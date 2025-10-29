Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Valentijd Driessen lovend: "Dát vind ik bij een Ajax-speler horen"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Jordan Henderson vertrok deze zomer bij Ajax. Is zijn terugkeer naar Engeland een zege over vloek voor Ajax? Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn het niet eens.

"Ik vind gewoon dat je de lat bij Ajax hoger moet leggen. De manier waarop Lasse Schöne de zes-positie invulde, dat vind ik bij een Ajax-speler horen", zegt Driessen in gesprek met Kick-Off van De Telegraaf. "Niet een nummer zes die met zijn reet tegen de twee centrale verdedigers staat, balletjes breed geeft en roept en schreeuwt. Dat is voor mij geen nummer zes van Ajax."

"Het is iets wat je onderschat", reageert Verweij. "Spelers zeggen over Pasveer ook dat het lekker is een keeper te hebben die de organisatie neerzet. Kennelijk zijn ze daar heel belangrijk in en wordt dat ook op waarde geschat door hun medespelers en de staf", besluit hij. 

