Valentijd Driessen lovend: "Dát vind ik bij een Ajax-speler horen"

"Ik vind gewoon dat je de lat bij Ajax hoger moet leggen. De manier waarop Lasse Schöne de zes-positie invulde, dat vind ik bij een Ajax-speler horen", zegt Driessen in gesprek met Kick-Off van De Telegraaf. "Niet een nummer zes die met zijn reet tegen de twee centrale verdedigers staat, balletjes breed geeft en roept en schreeuwt. Dat is voor mij geen nummer zes van Ajax."

"Het is iets wat je onderschat", reageert Verweij. "Spelers zeggen over Pasveer ook dat het lekker is een keeper te hebben die de organisatie neerzet. Kennelijk zijn ze daar heel belangrijk in en wordt dat ook op waarde geschat door hun medespelers en de staf", besluit hij.