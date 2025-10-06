Valentijn Driessen adviseert Ajacied: "Dan moet je gewoon stoppen"

Valentijn Driessen noemt het "een zwaktebod" dat John Heitinga de kritiek op zijn persoon te ver vindt gaan. De journalist van De Telegraaf vertelt voor de camera van zijn eigen medium dat kritiek simpelweg bij het betaalde voetbal hoort.

"Nu komt er een hele moeilijke fase aan voor Ajax", zegt Driessen. Heitinga neemt het achtereenvolgens op tegen AZ, Chelsea en FC Twente, gevolgd door duels met Galatasaray en FC Utrecht.

"Dat wordt gewoon heel moeilijk, ook omdat er geen enkele ontwikkeling in het team zit", oordeelt Driessen. "Dat zag je ook tegen Sparta. Het is natuurlijk ongekend dat ze in tien minuten tijd drie doelpunten tegenkringen tegen Sparta."

"De organisatie is totaal weg en ik zie ook geen enkele verbetering", vervolgt hij. "Of Heitinga dadelijk tegen AZ nog op de bank zit? Ik denk het wel, maar of dat beterschap oplevert: dat denk ik niet."

Heitinga krijgt veel kritiek en dat lijkt de oefenmeester persoonlijk te raken. Voorafgaand aan het duel met Sparta vertelde de 41-jarige trainer bij ESPN dat hij de kritiek soms wel wat te ver vindt gaan. "Het komt ook bij je gezin binnen. Ik heb ook gewoon jonge kinderen", zei hij.

"Het hoort gewoon bij het betaald voetbal", reageert Driessen. "Als John daar niet tegen bestand is, moet hij gewoon stoppen. Maar ik vind het altijd een beetje een zwaktebod om je familie erbij te halen."