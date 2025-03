Valentijn Driessen adviseert Ajax en Farioli: "Neem geen risico"

Brobbey raakte zondag geblesseerd tegen PEC Zwolle, maar lijkt genoeg hersteld om in actie te komen tegen Eintracht Frankfurt. "Het zal moeten blijken of het als invaller of vanuit de basis is. Farioli liet weten dat vlak voor de wedstrijd te gaan beslissen. Van een afstandje zou ik zeggen: neem geen risico met Brobbey", stelt Driessen in de Telegraaf. "De landstitel is het belangrijkste, de Europa League is het tweede plan. Als het medisch kan, kun je hem opstellen."

Volgens Driessen is het goed nieuws dat Matheus alsnog ingeschreven kon worden voor de Europa League. Ik vond Gorter vorige week een onzekere indruk maken. In Duitsland kan dat een onprettige ervaring worden. Matheus is gewoon een betere keeper", oordeelt de journalist. "Ze hebben met hem de keeper voor de toekomst binnen als ze zijn optie lichten." De 32-jarige Braziliaan wordt gehuurd van Braga.