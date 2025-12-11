Valentijn Driessen adviseert Ajax: "Laat hem het seizoen afmaken"

Ajax is inmiddels drie wedstrijden op rij ongeslagen, waaronder een knappe uitzege in de Champions League tegen Qarabag woensdagavond. Wat Driessen betreft hoeven de Amsterdammers geen haast te maken met hun zoektocht naar een nieuwe trainer. "Laat Grim gewoon het seizoen afmaken", oppert hij in Vandaag Inside. "Het wordt dit jaar toch niets meer. Laat die man lekker zitten en zoek een goede trainer voor volgend jaar."

Volgens Driessen valt het te prijzen dat Grim tegen Qarabag voor een jonge ploeg koos. "Ze maakten vier mooie doelpunten en speelden met jeugdspelers. Dat werkt altijd, overal. Bij alle clubs die in een slechte situatie zitten is er dan opeens toch meer talent dan gedacht", weet hij. "Jeugd is altijd belangrijk geweest bij Ajax, maar omdat Ajax geld heeft, willen ze het uitgeven. Dat is altijd zo als je geld hebt."