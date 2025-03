Valentijn Driessen adviseert Koeman: "Stel Ajax-speler niet op"

Valentijn Driessen hoopt dat Ronald Koeman zondagavond kiest voor Ian Maatsen in plaats van Youri Baas. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft hij weinig vertrouwen in Baas. De linksbackpositie is een zorg voor het Nederlands Elftal na de rode kaart voor Jorrel Hato.

"Ik denk dat Maatsen wel denkt: 'Ik hoop dat ik eens mijn eerste interland mag spelen'", zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. Het Nederlands Elftal leeft na de 2-2 in Rotterdam met een goed gevoel toe naar de return in Spanje, maar er zijn zorgen over de linksbackpositie. Na de rode kaart voor Jorrel Hato moet Koeman kiezen tussen Baas of Maatsen. Driessen twijfelt niet: "Koeman hield in het midden of het Baas of Maatsen wordt", zegt hij.

Zelf weet Driessen wel wat hij zou doen. "Ik zou voor Maatsen gaan. Die heeft hele grote wedstrijden met Borussia Dortmund gespeeld, zoals de finale van de Champions League. Ik denk dat hij hier niet van onder de indruk raakt. Ik vind hem aanvallend en verdedigend ook sterk." Baas is volgens Driessen een klasse minder en speelt in de Europa League, terwijl Maatsen in de Champions League speelt met Aston Villa. "Ik denk dat hij hier weleens door het ijs zou kunnen zakken", aldus Driessen.