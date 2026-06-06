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Ajax bestuur & beleid

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

Stefan

Valentijn Driessen heeft maar weinig begrip voor het samenwerkingsverband dat Ajax is aangegaan met Navbahor Namangan, een club uit Oezbekistan. De journalist denkt dat de Amsterdammers het elders moeten zoeken.

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"Waar gaat dit over? Ajax in een samenwerking met een Oezbeekse club. Je kan natuurlijk ook diep zinken" vraagt Driessen zich hardop af in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Cruijff zoekt het dan wel heel hoog op transfergebied, maar dan moet je niet in Oezbekistan zijn."

"Denk jij dat dit de hand van Cruijff is?" reageert Ajax-watcher Mike Verweij op de uitspraken van zijn collega. "Technisch beleid is de hand van Cruijff", is het antwoordt van Driessen. Verweij is het hier echter niet mee eens. "Volgens mij houdt hij zich daar niet mee bezig", aldus de journalist.

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