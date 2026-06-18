Valentijn Driessen bekritiseert Ajax-speler: "Gewoon dramatisch"

Engeland won woensdagavond tijdens het WK met 4-2 van Kroatië en Ajax-verdediger Josip Sutalo was één van de zwakste schakels in de ploeg van trainer Zlatko Dalic. Ook verslaggever Mike Verweij toont zich kritisch over de mandekker.

"Hij speelde eigenlijk zoals het hele seizoen bij Ajax", begint hij donderdag in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Het is heel knap dat hij zich telkens in het Kroatische elftal weet te spelen, maar het is niet alsof je denkt dat dit één van de sterren wordt op het WK", benadrukt Verweij.

Zijn collega Valentijn Driessen haakt vervolgens in en gaat nog een stapje verder. "Ongelofelijk weer, het was gewoon dramatisch", zucht de journalist, die ook regelmatig te zien is bij VI. "Ook een paar keer in de opbouw dat je denkt: waar zitten we naar te kijken met die gozer? Werkelijk...", besluit Driessen vol ongeloof.