Valentijn Driessen bekritiseert Ajax: "Volledig van het padje"

Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale, maar Valentijn Driessen beseft dat het duel in de Johan Cruijff Arena ook heel anders af had kunnen lopen. De verslaggever wijst naar een situatie in de eerste helft. 

"Mika Godts kreeg zelfs de beste kans voor rust, maar één tegen één met Tom de Graaff van PEC Zwolle is toch een ander verhaal dan oog in oog te staan met Yann Sommer", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "Hoe groot het verschil in klasse is bleek daarna. Inter nam de waarschuwing serieus en vlak voor en vlak na rust werd het verschil gemaakt om vervolgens drie versnellingen terug te schakelen zonder averij op te lopen", blikt Driessen terug. 

"Ajax moet zijn elf punten om de competitiefase te overleven bijeensprokkelen tegen Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray, Benfica, Qarabag, Villarreal en Olympiakos. Dat biedt op papier meer perspectief dan voor PSV", benadrukt hij. "Maar hoe verteert Ajax de mentale tik als het na drie duels en bezoekjes aan Marseille en Londen puntloos onderaan bungelt? Het is niet zo dat het huidige, labiel presterende Ajax voldoende kwaliteit bezit of mentale veerkracht om tegenslag te parkeren", constateert Driessen, die zich kritisch toont over het aankoopbeleid van de club uit Amsterdam. 

"Met het oog daarop heeft Ajax een beroerde transferzomer achter de rug. Het team van Heitinga heeft minder persoonlijkheid en ervaring dan dat van Francesco Farioli", vervolgt hij. "En zelfs dat Ajax verspeelde in de kampioensrace een voorsprong van negen punten op PSV in de laatste vijf speelrondes omdat het elftal van de Italiaan volledig van het padje raakte na een 4-0 nederlaag bij FC Utrecht", besluit Driessen. Ajax speelde onder andere gelijk op bezoek FC Groningen, terwijl ook Sparta een punt wist te pakken. 

