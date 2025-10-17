Valentijn Driessen cynisch tegen Ajacied: "Vind je dat niet vreemd?"

Van Valentijn Driessen is bekend dat hij zijn kritische mening niet onder stoelen of banken steekt. Op de persconferentie van Ajax is hij dan ook ingegaan op een uitspraak van Alex Kroes, die zei dat hij de 3-0 nederlaag tegen Olympique Marseille al wel voorspeld had.

"Jij hebt dagelijks contact met Alex Kroes, heeft hij jou ook verteld dat je met 3-0 zou verliezen?", vraagt Driessen aan Heitinga. Het zorgt voor een wat ongemakkelijke lach op het gezicht van de hoofdtrainer van Ajax. "De precieze uitslag heb ik niet gehoord, maar het woord dat hij gebruikt: realisme, heb ik wel gehoord."

"Je hebt te maken met Champions League. Ik denk dat daar nog wel een niveauverschil zit met sommige teams", vervolgt hij. Driessen verandert na het antwoord van de oefenmeester echter niet van toon. "Vind je het niet vreemd dat een technisch directeur voor de wedstrijd roept dat er met 3-0 verloren gaat worden? Dat straalt toch geen vertrouwen uit richting jou of de spelersgroep?"

"Het vertrouwen naar mij toe voel ik", antwoordt Heitinga weer. "De spelers, daar heb ik alle vertrouwen in en hij ook. Hij heeft de selectie samengesteld. Alex wilde met zijn uitspraak vooral de realiteit benadrukken van waar Ajax momenteel staat", aldus de hoofdtrainer van de Amsterdammers..