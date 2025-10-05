Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Valentijn Driessen duidelijk: "Dan moet dat nu gebeuren"

Tom
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Als het aan Valentijn Driessen ligt kunnen Oscar Gloukh en Bas Nijhuis over twee weken, als John Heitinga dan nog op de bank zit bij Ajax, een leuk boeketje tegemoet zien. De analist stelt in zijn column in De Telegraaf dat zij wel eens de plek van de Ajax-trainer kunnen hebben gered. 

"De trainer is in dat geval dank verschuldigd aan Gloukh en Nijhuis, die het hachievan de Ajax-trainer redden", begint Driessen. "De scheidsrechter telde na negentig minuten tegen Sparta bij een 3-2 stand om onduidelijke redenen liefst acht minuten blessuretijd en ruim zestig tellen bij en voor het einde daarvan schoot de Israëlische international de 3-3 binnen."

"De op Het Kasteel aanwezige directieleden van Ajax maakten dat niet meer mee", vervolgt hij. "Algemeen directeur Menno Geelen, directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes waren toen al onderweg naar de catacomben om de Ajacieden op te vangen. Een eventuele ontslagbrief voor Heitinga na de zoveelste mispeer dit seizoen bleef in de binnenzak van de heren."

"De komende dagen zal de directie in het belang van Ajax en uit respect voor de loyale Heitinga snel klare wijn moeten schenken", valt er verder te lezen. "Staat de club onvoorwaardelijk achter de hoofdtrainer en het proces waar hij leiding aan moet geven of slaat Ajax een andere weg in? De club nog langer in gijzeling houden en Heitinga nog langer laten bungelen is onverantwoord. Zeker ook gezien de explosieve dynamiek bij de achterban met een thuiswedstrijd tegen AZ voor de boeg. Geelen, Beuker en Kroes weten daarom bij de start van de interlandbreak alle ogen op zich gericht. Als het zwaard van Damocles moet vallen dan moet het nu gebeuren met een interlandbreak van twee weken en een loodzwaar programma in aantocht met AZ (t), Chelsea (u) en FC Twente (u)."

