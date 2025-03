Valentijn Driessen duidelijk: "Onneembare vesting voor Ajax"

“Dat denk ik wel. Zeker omdat je weet dat over twee weken PSV – Ajax is”, stelt Driessen op de vraag of de strijd om de landstitel weer open ligt. "Dat gaat voor Ajax een onneembare vesting gaat worden in het Philips Stadion.

“Als PSV dan wint, is het verschil nog maar drie punten met nog een klein aantal wedstrijden te gaan. Dan moet je zeggen dat de competitie openligt”, aldus Driessen. “Aan de andere kant kan Ajax de boel in het slot gooien door in Eindhoven te winnen. Dan is het verschil negen punten, de competitie gespeeld en mogen ze zelfs in Amsterdam het woord ‘kampioen’ in de mond nemen."