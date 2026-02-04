Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Valentijn Driessen ergert zich aan nieuweling bij Ajax: "Waarom?"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Maandagavond werd in Vandaag Inside stilgestaan bij de opvallende aanwezigheid van Joel Lara bij Ajax. De 45-jarige Spanjaard zat zondag tijdens het competitieduel met Excelsior (2-2) op de tribune naast technisch directeur Jordi Cruijff en directeur voetbalzaken Marijn Beuker.

Lara is een vertrouweling van Cruijff en werkte in het verleden met hem samen bij onder meer Maccabi Tel Aviv, Chongqing Liangjiang, Shenzhen FC, Ecuador en FC Barcelona. Vorige week werd bekend dat Lara voor tweeënhalf jaar heeft getekend bij Ajax. Zijn snelle en prominente aanwezigheid in het stadion viel op.

Valentijn Driessen begrijpt weinig van de aanstelling. "Waarom heeft de td een adviseur nodig?", vraagt de journalist zich af aan tafel bij Vandaag Inside.

Johan Derksen plaatst kanttekeningen bij het binnenhalen van vertrouwelingen van Cruijff. "Die hebben allebei een netwerk en kennis in Spanje. Die komen hier en ze kennen niemand."

Driessen vervolgt kritisch: "Dat moet zich allemaal nog maar bewijzen. Maar tot dusver lukt het natuurlijk allemaal niet. Sano is niet gelukt. Ze willen Fred halen: dat is ook niet gelukt. Die Lara zegt dat hij een wereldwijd netwerk heeft. Nou, dan moet je toch ergens wel een verdedigende middenvelder op kunnen halen."

Gerelateerd:
Hans Kraay jr.

Hans Kraay jr. snapt niks van beleid Ajax: "Haal die dan op"

0
Ruud Gullit op het NOC*NSF Sportgala in 2025

Ruud Gullit stoort zich aan Ajax: "Wij blijven er maar intrappen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Johan Derksen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties