Valentijn Driessen ergert zich aan nieuweling bij Ajax: "Waarom?"

Maandagavond werd in Vandaag Inside stilgestaan bij de opvallende aanwezigheid van Joel Lara bij Ajax. De 45-jarige Spanjaard zat zondag tijdens het competitieduel met Excelsior (2-2) op de tribune naast technisch directeur Jordi Cruijff en directeur voetbalzaken Marijn Beuker.

Lara is een vertrouweling van Cruijff en werkte in het verleden met hem samen bij onder meer Maccabi Tel Aviv, Chongqing Liangjiang, Shenzhen FC, Ecuador en FC Barcelona. Vorige week werd bekend dat Lara voor tweeënhalf jaar heeft getekend bij Ajax. Zijn snelle en prominente aanwezigheid in het stadion viel op.

Valentijn Driessen begrijpt weinig van de aanstelling. "Waarom heeft de td een adviseur nodig?", vraagt de journalist zich af aan tafel bij Vandaag Inside.

Johan Derksen plaatst kanttekeningen bij het binnenhalen van vertrouwelingen van Cruijff. "Die hebben allebei een netwerk en kennis in Spanje. Die komen hier en ze kennen niemand."

Driessen vervolgt kritisch: "Dat moet zich allemaal nog maar bewijzen. Maar tot dusver lukt het natuurlijk allemaal niet. Sano is niet gelukt. Ze willen Fred halen: dat is ook niet gelukt. Die Lara zegt dat hij een wereldwijd netwerk heeft. Nou, dan moet je toch ergens wel een verdedigende middenvelder op kunnen halen."