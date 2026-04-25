Valentijn Driessen fel op KNVB: "Dé blunder van deze week"
Valentijn Driessen is niet te spreken over de gang van zaken in Zeist. De kritische journalist van De Telegraaf uit stevige kritiek op de Eredivisie en vindt dat de KNVB belangrijke keuzes verkeerd maakt.
Driessen spreekt zich uit over het competitieslot in Nederland en richt zijn pijlen op de KNVB: "Het omdraaien van de bekerfinale en de 31e competitieronde had dit seizoen voorkomen dat AZ zijn kansen in de Conference League te grabbel zou hebben gegooid. Nu stond de bekerwinnaar met een B-keus aan de aftrap van de return tegen Shakthar Donetsk."
"Het verweer om dit niet te doen was dat met zo’n programma eventuele deelname van een Nederlandse club aan de halve finale van de Champions League in het gedrang zou komen. In de huidige voetbalsamenleving niet bepaald een steekhoudend argument."
"Nu stond de bekerwinnaar met een B-keus aan de aftrap van de return tegen Shakthar Donetsk. Het verweer om dit niet te doen was dat met zo’n programma eventuele deelname van een Nederlandse club aan de halve finale van de Champions League in het gedrang zou komen. In de huidige voetbalsamenleving niet bepaald een steekhoudend argument. Heel Nederland weet na de laatste halve finaleplaats van Ajax in 2019 in de Champions League dat zo’n scenario de komende vijftig jaar niet aan de orde zal komen."
Driessen gaat nog even door. "Mocht zo’n uitzonderlijke prestatie toch geleverd worden dan zullen alle Eredivisieclubs genegen zijn het programma voor eenmaal om te gooien. Zelfs concurrenten zullen beseffen dat een betere marketing en opwaardering van het product Eredivisie ondenkbaar is dan als één van hun aandeelhouders de eindfase van de Champions League bereikt. Als het competitiebestuur en competitieleider Bluyssen zichzelf, maar vooral de Eredivisie serieus nemen komt er geen herhaling meer van dé blunder van deze week", zo besluit hij.
Valentijn Driessen fel op KNVB: "Dé blunder van deze week"
