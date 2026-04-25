Valentijn Driessen fel op KNVB: "Dé blunder van deze week"

Valentijn Driessen is niet te spreken over de gang van zaken in Zeist. De kritische journalist van De Telegraaf uit stevige kritiek op de Eredivisie en vindt dat de KNVB belangrijke keuzes verkeerd maakt.

Driessen spreekt zich uit over het competitieslot in Nederland en richt zijn pijlen op de KNVB: "Het omdraaien van de bekerfinale en de 31e competitieronde had dit seizoen voorkomen dat AZ zijn kansen in de Conference League te grabbel zou hebben gegooid. Nu stond de bekerwinnaar met een B-keus aan de aftrap van de return tegen Shakthar Donetsk."

"Het verweer om dit niet te doen was dat met zo’n programma eventuele deelname van een Nederlandse club aan de halve finale van de Champions League in het gedrang zou komen. In de huidige voetbalsamenleving niet bepaald een steekhoudend argument."