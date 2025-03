Valentijn Driessen geeft Ajax een goede kans: "Heel kwetsbaar"

Ajax ligt in de Eredivisie op titelkoers, dus zullen sommigen supporters misschien liever zien dat de Amsterdammers uitgeschakeld worden in Europa. "De titel is het allerbelangrijkste voor Ajax. Uiteindelijk zullen ze er alles aan doen om de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt te winnen, maar in het achterhoofd zal bij iedere speler worden gedacht aan de landstitel", denkt Driessen in een video-item de Telegraaf.

Driessen heeft goede hoop in een gunstig resultaat voor Ajax. "Ik verwacht dat ze een heel goed resultaat kunnen neerzetten. Ik vond Frankfurt bij vlagen heel goed spelen, maar defensief ook heel kwetsbaar. In het laatste kwartier konden ze niet meer lopen", oordeelt de journalist. "Ik denk dat ze een goede kans maken om door te gaan."