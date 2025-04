Valentijn Driessen geeft transfertip: "Hij kan Ajax beter maken"

Sem Steijn staat op de radar bij clubs uit binnen- en buitenland. Het is nog niet duidelijk waar de topscorer van de Eredivisie volgend seizoen speelt. Volgens De Telegraaf heeft Steijn een clausule van tien miljoen euro in zijn contract staan. Valentijn Driessen ziet een belangrijke taak weggelegd voor de belangenbehartiger van de FC Twente-middenvelder.

"De zaakwaarnemer van Sem Steijn is Rodger Linse", zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Hij heeft met Ruud van Nistelrooij laten zien dat hij echt wel weet wat onderhandelen is. Steijn gaat echt niet in december bijtekenen tot 2028 en zeggen dat FC Twente kan voor me vragen wat ze willen. Dat zit natuurlijk een idee achter en dat is volstrekt begrijpelijk, omdat zij er beter van worden."

Collega Mike Verweij vindt het bedrag niet gek. "Je koopt goals. Dat deze jongen gewoon topscorer van de Eredivisie wordt. Met spelers als Brian Brobbey en Luuk de Jong zou je verwachten dat één van die spelers topscorer zou worden. Of misschien wel Troy Parrott of weet ik veel, maar dat Sem Steijn binnenkort met die beker staat dat zegt natuurlijk alles", aldus Verweij.

Ook Driessen vindt Steijn zeker tien miljoen euro waard, omdat de aanvallende middenvelder constant beter wil worden en overal aanhaakt. "En de zestien is hij gewoon dodelijk. Dus hij is het geld waard", meent Driessen. "Als een Nederlandse topclub hem haalt, dan haal je een Nederlandse jongen die de competitie goed kent. Wat dat betreft kan hij Feyenoord, Ajax en PSV beter beter maken."

Verweij ziet een stap naar een Nederlandse topclub wel voor zich. "Van wat ik heb begrepen wil hij in principe graag in Nederland blijven", onthult de journalist. "Er hebben ook twee Italiaanse clubs zich voor hem gemeld, dus die zijn ook in de race. Maar wat mij verbaast is dat PSV nog niet in de markt is. Ik weet niet of bijvoorbeeld Guus Til bijtekent en blijft. Ik zou dat altijd proberen als PSV zijnde", tipt Verweij.

Internazionale en AS Roma worden ook genoemd als mogelijke bestemmingen. "Dat heeft Rodger Linse goed gedaan, gewoon een beetje Italiaanse clubs erin gooien", reageert Driessen cynisch. "Dat is allemaal werk van die zaakwaarnemers. Dat is allemaal het spel. Maar Inter heeft een hele brede selectie, maar kwalitatief misschien niet. Misschien hebben ze geen diepgaande middenvelder die veel scoort, dan zou je in beeld komen. Maar daar zijn ook vaak zaakwaarnemers bij."